Adıyaman Besni\'de otomobil bariyerlere çarptı, sürücü kendi imkanıyla hastaneye gitti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Adıyaman istikametinden Besni istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 44 KA 537 plakalı otomobil, Taşlıyazı Köyü ana yolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü M.T., yaralandı. Yaralı, kendi imkanlarıyla Besni Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.