Adıyaman Besni\'de otomobil bariyerlere çarptı, sürücü kendi imkanıyla hastaneye gitti

Adıyaman Besni'de otomobil bariyerlere çarptı, sürücü kendi imkanıyla hastaneye gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Taşlıyazı Köyü ana yolu mevkiinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kendi imkanlarıyla Besni Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Adıyaman istikametinden Besni istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 44 KA 537 plakalı otomobil, Taşlıyazı Köyü ana yolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü M.T., yaralandı. Yaralı, kendi imkanlarıyla Besni Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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