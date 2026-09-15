Adıyaman'da ana su hattı patladı, Atatürk Bulvarı'nda yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Adıyaman'da ana su hattı patladı, Atatürk Bulvarı'nda yol ulaşıma kapandı

Adıyaman\'da ana su hattı patladı, Atatürk Bulvarı\'nda yol ulaşıma kapandı
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Adıyaman'da belediyeye ait ana su hattının patlaması sonucu Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı'nda yolda büyük çaplı hasar oluştu. Su akıntısı ve zemin bozulması nedeniyle yolun bir bölümü ulaşıma kapanırken trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman'da belediyeye ait ana su hattının patlaması sonucu yolda büyük çaplı hasar meydana gelirken, oluşan su akıntısı nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı'nda Adıyaman Belediyesine ait ana su hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından tonlarca su yola akarken, oluşan su birikintisi ve akıntı ulaşımı olumsuz etkiledi. Ana su hattındaki arızanın etkisiyle kavşaktaki altyapıda hasar oluştu. Zeminin zarar görmesiyle asfaltın bazı bölümlerinde bozulmalar meydana gelirken, yolun bir bölümü ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Ekipler, sürücülerin zarar gören bölgeden geçmemesi için güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde ilerletildi. Kavşakta oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler yönlendirilerek ulaşımın aksamaması sağlanmaya çalışıldı.

Belediye ekiplerinin patlayan su hattının onarımı ve yolda meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışma başlatması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da ana su hattı patladı, Atatürk Bulvarı'nda yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da ana su hattı patladı, Atatürk Bulvarı'nda yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
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