Adıyaman\'da ana su hattı patladı, Atatürk Bulvarı\'nda yol ulaşıma kapandı

Adıyaman'da belediyeye ait ana su hattının patlaması sonucu yolda büyük çaplı hasar meydana gelirken, oluşan su akıntısı nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı'nda Adıyaman Belediyesine ait ana su hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından tonlarca su yola akarken, oluşan su birikintisi ve akıntı ulaşımı olumsuz etkiledi. Ana su hattındaki arızanın etkisiyle kavşaktaki altyapıda hasar oluştu. Zeminin zarar görmesiyle asfaltın bazı bölümlerinde bozulmalar meydana gelirken, yolun bir bölümü ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Ekipler, sürücülerin zarar gören bölgeden geçmemesi için güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde ilerletildi. Kavşakta oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler yönlendirilerek ulaşımın aksamaması sağlanmaya çalışıldı.

Belediye ekiplerinin patlayan su hattının onarımı ve yolda meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışma başlatması bekleniyor.