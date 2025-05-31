Adıyaman\'da Bıçakla Yaralanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da bıçağın üzerine düşerek yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2219. Sokak'ta Muhammed B., evinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek elinde bulunan bıçağın üzerine düştü. Bacağına saplanan bıçak nedeniyle yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Muhammed B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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