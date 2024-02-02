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Adıyaman'da Gasp Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Gasp Şüphelisi Tutuklandı

Adıyaman\'da Gasp Şüphelisi Tutuklandı

Adıyaman'ın kent merkezinde 2 kişiyi gasp ederek para aldığı iddia edilen A.C., polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

02.02.2024 17:32
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Adıyaman'da, iki kişiyi gasp eden ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın kent merkezinde 2 kişiyi gasp ederek para aldığı iddia edilen A.C., isimli şahsın yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalımalar neticesinde A.C., yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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