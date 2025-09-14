Adıyaman'da Genç Av Tüfeğiyle Vuruldu - Son Dakika
Adıyaman'da Genç Av Tüfeğiyle Vuruldu

Adıyaman'da Genç Av Tüfeğiyle Vuruldu
14.09.2025 03:16
22 yaşındaki Murat Köroğlu, Adıyaman sokak ortasında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-4 Konteyner Kent girişi yakınlarında 22 yaşında olduğu öğrenilen Murat Köroğlu isimli genç sokak ortasında kanlar içerisinde vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Köroğlu, kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

JANDARMA OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Köroğlu, kaldırıldı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Köroğlu'nun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşanılan acı olay sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri olay yerinde bulunan bir adet av tüfeğine ve bu av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen bir adet boş kartuşa el koyarak muhafaza altına aldı. Silah ve kartuş incelenmek üzere jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Hastane, Köroğlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Genç Av Tüfeğiyle Vuruldu - Son Dakika

