Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

09.09.2024 15:31
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Adıyaman'da hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 61 AAY 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mevkiinde takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü M.K. ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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