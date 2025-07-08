Adıyaman\'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliye'sinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN