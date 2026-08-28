Adıyaman'da İşçi Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

Adıyaman\'da İşçi Elektrik Akımına Kapıldı
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Adıyaman'da bir işletmede çalışan Enes Barış G. elektrik kaçağına dokunarak yaralandı.

Adıyaman'da bir işletmede elektrik akımına kapılan çalışan işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, İndere TOKİ konutlarındaki bir işletmede meydana geldi. İşletmede çalışan Enes Barış G., çalışma sırasında elektrik kaçağı bulunan yere dokunması sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Enes Barış G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da İşçi Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika

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