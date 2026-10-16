Adıyaman'da kamyonet traktöre çarptı; kamyonet sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da kamyonet traktöre çarptı; kamyonet sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman\'da kamyonet traktöre çarptı; kamyonet sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mevkiinde hayvan gübresi yüklü traktöre arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı, traktör sürücüsü yaralandı. Ekiplerin güçlükle çıkardığı kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da hayvan gübresi yüklü traktöre arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, traktör sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Ali Dağı mevkiinde meydana gelen kazada Şemsettin Tekin Tongaç idaresindeki 47 ACD 425 plakalı kamyonet, Mahmut Akbaba idaresindeki plakası öğrenilemeyen hayvan gübresi yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü Mahmut Akbaba yaralanırken, kamyonet sürücüsü Şemsettin Tekin Tongaç bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden güçlükle çıkardığı Tongaç'ın sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıToros DağlarıAdıyaman3. SayfaGüncelKahtaSon Dakika

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