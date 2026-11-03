Adıyaman'da komşu çocukların tartışması büyüyünce 2 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da komşu çocukların tartışması büyüyünce 2 kişi bıçakla yaralandı

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Adıyaman\'da komşu çocukların tartışması büyüyünce 2 kişi bıçakla yaralandı
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Adıyaman\'da komşu çocukların tartışması büyüyünce 2 kişi bıçakla yaralandı
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Adıyaman'da komşu çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de katılmasıyla bıçaklı kavga çıktı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayın şüphelisi vatandaşlarca yakalanıp polise teslim edildi.

Adıyaman'da çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de dahil olması sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Dumlupınar Caddesi 26189 Sokak yakınlarında bulunan bir sitede komşu olan çocuklar arasında tartışma çıktı. Çocukların tartışmasına ailelerinde dahil olması sonucu bıçaklı kavga çıktı. Kavgada İsmet A. ile Mehmet A., bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayın şüphelisi olan Yusuf Can A. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAdıyamanGüncelKavgaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da komşu çocukların tartışması büyüyünce 2 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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