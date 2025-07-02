Adıyaman\'da Konteyner Yangını

Adıyaman'da, inşaat alanında bulunan bir konteyner alev alarak cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yapımı devam eden konutların olduğu alandaki bir konteynerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN