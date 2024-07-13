Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil İnşaat Temeline Yuvarlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil İnşaat Temeline Yuvarlandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptıktan sonra bir inşaat temeline yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.07.2024 23:02
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Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobil, park halinde bir başka otomobile çarptıktan sonra inşaat temeline yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed A. idaresindeki 02 ABE 733 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 1. Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, yol kenarında park halindeki Adem Ü'ye ait 27 TZ 690 plakalı otomobile çarptıktan sonra bir binanın inşaat temeline yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Muhammed A. yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil İnşaat Temeline Yuvarlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil İnşaat Temeline Yuvarlandı - Son Dakika
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