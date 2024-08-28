Adıyaman\'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de Yunus Emre Ç. idaresindeki 34 JE 084 plakalı hafif ticari araç ile Ümmü E. idaresindeki 02 AEB 708 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Ümmü E. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Cemile G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN