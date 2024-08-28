Adıyaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman\'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi.

28.08.2024 00:53
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Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de Yunus Emre Ç. idaresindeki 34 JE 084 plakalı hafif ticari araç ile Ümmü E. idaresindeki 02 AEB 708 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Ümmü E. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Cemile G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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