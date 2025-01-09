Adıyaman\'da Motosiklet-Otomobil Kazası

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Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki 02 ABB 853 plakalı motosiklet ile M.A., idaresindeki 06 DJ 2483 plakalı otomobil Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü E.D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN