Adıyaman\'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

3.Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Adıyaman Bulvarı üzerinde Mustafa Batanay Toktamış idaresindeki 02 AFE 693 plakalı motosiklet ile Şerif Kaplan idaresindeki 02 AT 233 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Batanay Toktamış ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Engin Bigiş yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN