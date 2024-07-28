Adıyaman\'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

3.Sayfa

Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2526 Sokak içerisinde Uğur Berkcan'a ait park halindeki 02 ACN 908 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra olayı fark eden Uğur Berkcan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN