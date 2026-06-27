Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir apartmanın avlusunda park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Besni ilçesi Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa K'ya ait 44 FZ 615 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN