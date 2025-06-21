Adıyaman\'da Sopalı Saldırı: Genç Yaralandı

Adıyaman'da bir genç sokak ortasında uğradığı sopalı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde yolda yürüyen M.B. isimli genç, henüz bilinmeyen nedenle bir grup şahsın sopalı saldırısına uğradı. Uğradığı sopalı saldırı sonucu yaralanan M.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN