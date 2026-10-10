Adıyaman\'da trafik ışıklarında dilencilik yapan il dışından gelenler yakalandı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, il dışından gelerek trafik ışıklarında dilencilik yaptığı belirlenen şahıslar yakalandı.

Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yapılan denetimlerde, trafik ışıklarında sürücülerden ve yayalardan para talep ettiği belirlenen şahıslar tespit edildi.

Yapılan incelemelerde il dışından geldikleri belirlenen şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı. Dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paralara ilişkin gerekli yasal işlemler gerçekleştirilirken, şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri illere gönderildi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların huzurunu korumak ve kamusal alanlarda dilenciliğin önüne geçmek amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdüreceği bildirildi.