Adıyaman\'da Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN