Adıyaman'da Yangın: Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yangın: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman\'da Yangın: Kadın Hastaneye Kaldırıldı
17.06.2026 11:23
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Adıyaman'da bir binanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da 3 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi 525 Sokak'ta bulunan 16 numaralı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan Çiğdem Ç. dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çiğdem Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Yangın: Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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