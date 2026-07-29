Adıyaman\'da Yol Verme Kavgası

Adıyaman'da yol verme meselesi yüzünden tartışan ve kavga etmek için araçlarından inen şahıslara, hastanede bekleyen polisler müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce şahıslar araçlarından inerek birbirlerinin üzerine yürüdü. Bu esnada hastanede bekleme yapan polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Her iki şahıs polis ekiplerinin müdahaleleri sonrası araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polislerin erken müdahalesi sonucunda şahıslar bir birini vurmadan önlenmiş oldu.