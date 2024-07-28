Adıyaman Gölbaşı'nda Kamyon Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda Kamyon Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı\'nda Kamyon Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki kamyonun freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

28.07.2024 12:47
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki kamyon freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü çıkışında bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki 02 ADU 750 plakalı kamyon freninin boşalması sonrası karayoluna hareket etti.

Bu esnada Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine 02 ABP 125 plakalı otomobiliyle gelmekte olan Hasan Hüseyin G., yola çıkan kamyona çarpmamak için ani manevra yapınca şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin G. ile otomobilde bulunan Engin G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Gölbaşı'nda Kamyon Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı'nda Kamyon Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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