Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Besni ilçesinde bir apartmanın yöneticisi olan Vakkas Çetintaş, havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Yakınları tarafından haber alınamayan Çetintaş'ın cansız bedeni polis ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.06.2024 18:56
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi yöneticisi olduğu binanın havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesinde bir binada apartman yöneticisi olan 5 çocuk babası olan Vakkas Çetintaş'tan (57), haber alamayan yakınları polise başvurdu. Apartmanın birinci katında oturan komşusu tarafından havalandırma boşluğundan telefon sesi geldiğini söylemesi üzerine polis ekipleri havalandırma boşluğuna baktı. Çetintaş'ın 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Çetintaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetintaş'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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