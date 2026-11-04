Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü - Son Dakika
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Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

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Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü
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Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ani şerit değişiklikleri ve kontrolsüz manevralar yapan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğunu neredeyse altına alıyordu. Yayalara yol vermek için duran aracın sağından hızla geçen otomobilden kaçan anne ve çocukları, kaldırıma koşarak son anda kurtuldu. Olay yerinden hızla uzaklaşan sürücünün tehlikeli manevraları saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kahta’da trafikte tehlikeli manevralar yapan bir sürücü, karşıdan karşıya geçen bir anne ve 2 çocuğuna çarpmanın eşiğine geldi. Yaşanan korku dolu anlar bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

ANİ ŞERİT DEĞİŞİKLİKLERİYLE TEHLİKE SAÇTI

Kahta ilçesi Filistin Caddesi’nde seyreden bir otomobilin sürücüsü, ani şerit değişiklikleri ve kontrolsüz manevralarıyla trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğunu fark eden bir sürücü, yayalara yol vermek için aracını durdurdu.

Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

DURAN ARACIN SAĞINDAN HIZLA GEÇTİ

Anne ve çocukları, otomobilin durmasının ardından yolun karşısına geçmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, yol veren aracın sağından hızlı bir manevrayla geçerek yayalara doğru ilerledi. Panikleyen anne ve 2 çocuğu, otomobilin çarpmaması için kaldırıma doğru koşarak son anda kurtuldu.

Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Ölümden dönen anne ve çocukları yaşadıkları şoku atlatmaya çalışırken otomobilin sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAdıyamanGüncelKahtaSon Dakika

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