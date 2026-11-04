Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ani şerit değişiklikleri ve kontrolsüz manevralar yapan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğunu neredeyse altına alıyordu. Yayalara yol vermek için duran aracın sağından hızla geçen otomobilden kaçan anne ve çocukları, kaldırıma koşarak son anda kurtuldu. Olay yerinden hızla uzaklaşan sürücünün tehlikeli manevraları saniye saniye araç kamerasına yansıdı.
Kahta’da trafikte tehlikeli manevralar yapan bir sürücü, karşıdan karşıya geçen bir anne ve 2 çocuğuna çarpmanın eşiğine geldi. Yaşanan korku dolu anlar bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
ANİ ŞERİT DEĞİŞİKLİKLERİYLE TEHLİKE SAÇTI
Kahta ilçesi Filistin Caddesi’nde seyreden bir otomobilin sürücüsü, ani şerit değişiklikleri ve kontrolsüz manevralarıyla trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğunu fark eden bir sürücü, yayalara yol vermek için aracını durdurdu.
DURAN ARACIN SAĞINDAN HIZLA GEÇTİ
Anne ve çocukları, otomobilin durmasının ardından yolun karşısına geçmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, yol veren aracın sağından hızlı bir manevrayla geçerek yayalara doğru ilerledi. Panikleyen anne ve 2 çocuğu, otomobilin çarpmaması için kaldırıma doğru koşarak son anda kurtuldu.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Ölümden dönen anne ve çocukları yaşadıkları şoku atlatmaya çalışırken otomobilin sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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