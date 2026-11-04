Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

Kahta’da trafikte tehlikeli manevralar yapan bir sürücü, karşıdan karşıya geçen bir anne ve 2 çocuğuna çarpmanın eşiğine geldi. Yaşanan korku dolu anlar bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

ANİ ŞERİT DEĞİŞİKLİKLERİYLE TEHLİKE SAÇTI

Kahta ilçesi Filistin Caddesi’nde seyreden bir otomobilin sürücüsü, ani şerit değişiklikleri ve kontrolsüz manevralarıyla trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğunu fark eden bir sürücü, yayalara yol vermek için aracını durdurdu.

DURAN ARACIN SAĞINDAN HIZLA GEÇTİ

Anne ve çocukları, otomobilin durmasının ardından yolun karşısına geçmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, yol veren aracın sağından hızlı bir manevrayla geçerek yayalara doğru ilerledi. Panikleyen anne ve 2 çocuğu, otomobilin çarpmaması için kaldırıma doğru koşarak son anda kurtuldu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Ölümden dönen anne ve çocukları yaşadıkları şoku atlatmaya çalışırken otomobilin sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.