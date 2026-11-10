Adıyaman Mara Mahallesi\'nde asılsız yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da, 'yangın var' ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İhbarın asılsız çıkması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'ndeki konutlarda 'yangın var' ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede dakikalarca yangın aradı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. İhbarın asılsız çıkması sonrası ekipler olay yerinden ayrıldı.