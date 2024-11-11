Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç\'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İBRAHİM YILMAZ KAMERALARA EL SALLADI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın adliyeye sevk edilme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmazken, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz da kameralara el sallayarak dikkat çekti.