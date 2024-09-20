AFAD'dan Sarı Kodlu Yağış Uyarısı Güncellemesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), " Trabzon, Rize ve Artvin illerimiz için verilen sarı kodlu yağış uyarısı, bugün saat 19.00 itibariyle sonlanmıştır" açıklamasını yaptı.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Bitlis illerimiz için sarı kodlu yağış uyarısı verilmiştir. Uyarı verilen illerimizin Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapılmıştır. Trabzon ilimizde, Yomra, Arsin, Çarşıbaşı, Sürmene ve Araklı ilçelerinden toplamda 122 ihbar alınmış olup müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Trabzon, Rize ve Artvin illerimiz için verilen sarı kodlu yağış uyarısı, bugün saat 19.00 itibariyle sonlanmıştır. Rize, Artvin, Van ve Bitlis illerimiz için an itibariyle herhangi bir olumsuz durum veya ihbar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA