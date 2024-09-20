AFAD'dan Sarı Kodlu Yağış Uyarısı Güncellemesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

AFAD'dan Sarı Kodlu Yağış Uyarısı Güncellemesi

AFAD, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu yağış uyarısının sonlandığını duyurdu.

20.09.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), " Trabzon, Rize ve Artvin illerimiz için verilen sarı kodlu yağış uyarısı, bugün saat 19.00 itibariyle sonlanmıştır" açıklamasını yaptı.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Bitlis illerimiz için sarı kodlu yağış uyarısı verilmiştir. Uyarı verilen illerimizin Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapılmıştır. Trabzon ilimizde, Yomra, Arsin, Çarşıbaşı, Sürmene ve Araklı ilçelerinden toplamda 122 ihbar alınmış olup müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Trabzon, Rize ve Artvin illerimiz için verilen sarı kodlu yağış uyarısı, bugün saat 19.00 itibariyle sonlanmıştır. Rize, Artvin, Van ve Bitlis illerimiz için an itibariyle herhangi bir olumsuz durum veya ihbar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3-sayfa, Trabzon, Artvin, Sağlık, Dünya, AFAD, Rize, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AFAD'dan Sarı Kodlu Yağış Uyarısı Güncellemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
09:32 Hollanda Prensesi Amalia’nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı Hollanda Prensesi Amalia'nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı
09:29 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu
09:28 ABD’deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi
09:19 Muhalefet cephesinde neler oluyor Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 21:40:31. #1.13#
SON DAKİKA: AFAD'dan Sarı Kodlu Yağış Uyarısı Güncellemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement