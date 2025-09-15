AFAD, Gönüllü Gücünü 1.6 Milyona Çıkararak Müdahale Kabiliyetini Artırdı - Son Dakika
AFAD, Gönüllü Gücünü 1.6 Milyona Çıkararak Müdahale Kabiliyetini Artırdı

15.09.2025 10:41
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gönüllü ordusunu 1 milyon 600 binin üzerine çıkararak müdahale gücünü iki katına yükseltti. Eğitim programları ve yeni teknolojilerin entegrasyonuyla arama-kurtarma süreçleri güçlendirildi.

AFAD'ın gönüllü ordusu 1,6 milyon kişiyi aştı. 6 Şubat depremleri ve 23 Nisan 2025'teki İstanbul depremi sonrası gönüllülük başvuruları rekor seviyeye ulaşırken, 2023 öncesinde 623 bin olan gönüllü sayısı, son olarak 1 milyon 603 bin 900'e çıktı. Günlük başvurular ise deprem sonrası dört kat artarak 200'den 800'e yükseldi. Başvurusu kabul edilen gönüllülerden 350 bini eğitimlerini tamamladı, 435 bin kişinin eğitimi ise devam ediyor. Destek AFAD gönüllüsü sayısı 75 bini geçerken, yıl sonu hedefi ise 100 bin olarak açıklandı.

Profesyonel Kurtarma Gücü 130 Bini Geçti

AFAD'ın kendi personel sayısı 8 bin 541'e, doğrudan arama-kurtarma kadrosu ise 3 bin 529'a yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, belediyeler ve sivil toplumun katkısıyla Türkiye genelindeki eğitimli kurtarma personeli sayısı 130 bini aştı.

Yerli Teknolojiler Afetlerde Kullanılıyor

AFAD, savunma sanayii iş birliğiyle de kritik arama-kurtarma teknolojilerini yerlileştirdi. 423 enkaz altı görüntüleme kamerası tüm illere dağıtılırken, 150 yerli sismik dinleme cihazı da envantere alındı. SATES ve EGS sistemleri ile enkaz altındaki yaşam belirtileri daha hızlı tespit edilirken, yapay zeka destekli drone'lar da geniş arazilerin taranması daha kolay hale geliyor. Ayrıca 15 dağ arama kurtarma, 10 köpekli kurtarma, 10 suda arama kurtarma ve 150 hafif tonajlı kurtarma aracı filoya eklendi.

Tatbikatlarla "Hazır Türkiye"

Sadece 2025 yılında 2 milyon 649 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verilirken, 105 modern eğitim parkurunda uygulamalı eğitimler yapıldı. Yıl içinde ise 11 il düzeyi, 4 bölgesel ve 2 uluslararası tatbikat gerçekleştirildi.

"Devletin Hizmet Eli Daha Yakın"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, afet bölgelerinde modern ve dayanıklı yapılar inşa edildiğini belirterek, "Devletin hizmet eli artık her vatandaşımıza daha yakın, daha güçlü ve daha görünür" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

