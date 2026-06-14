Eşi tabutuna son kez sarıldı, babası namazını kıldırdı: AFAD personeline hüzünlü veda - Son Dakika
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Eşi tabutuna son kez sarıldı, babası namazını kıldırdı: AFAD personeline hüzünlü veda

Eşi tabutuna son kez sarıldı, babası namazını kıldırdı: AFAD personeline hüzünlü veda
14.06.2026 18:37  Güncelleme: 18:42
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Rize'de arama kurtarma sırasında botun devrilmesiyle hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, memleketi Bolu'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü, cenaze namazını acılı babası kıldırdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arama kurtarma faaliyeti sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, memleketi Bolu'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eşi tabuta sarılarak gözyaşları dökerken, acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde 2 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Civelekoğlu'nun cenazesinin sudan çıkarıldığı esnada debisi aniden yükselen derede, AFAD ekibini taşıyan bot devrildi. Akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Ömer Faruk Özkan (28) sulara kapılarak hayatını kaybetti. Görevi başında vefat eden kahraman AFAD personelinin cenazesi, memleketi Bolu'ya sevk edildi.

Tayin bekliyordu, geride 10 aylık bebeği kaldı

Ömer Faruk Özkan'ın vefat haberi, memleketi Bolu'nun Hamzabey köyüne ateş düşürdü. Rize'den Bolu'ya tayin istediği öğrenilen Özkan'ın, bayram tatili sonrasında ailesini memleketi Bolu'da bırakarak görev yeri Rize'ye döndüğü ortaya çıktı. Genç personelin, bir hafta sonra Ankara'da katılacağı eğitimler öncesinde son görevine çıktığı öğrenilirken, geride eşi ve henüz 10 aylık olan bebeğini bıraktı.

"Seninle gurur duyuyorum"

Dün gece saatlerinde memleketi Bolu'ya getirilen genç AFAD çalışanının cenazesi, bugün helallik alınmasının ardından Hamzabey Köyü Camii'ne getirildi. Cenaze töreni öncesinde eşi Kübra Özkan gözyaşlarına hakim olamadı. Hayat arkadaşının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre ağlayan Kübra Özkan'ın, "Seninle gurur duyuyorum, inşallah biz de o mertebeye erişiriz" şeklindeki feryadı cenazeye katılanların yüreklerini dağladı.

Cenaze namazını acılı baba kıldırdı

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenini acılı baba Şükrü Özkan kıldırdı. Törene; AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Ali Öncü, Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanvekili M.Tuna Özcan'ın yanı sıra çok sayıda AFAD, itfaiye ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

"Allah'tan gelen her şeye razı olmayı kabul ediyoruz"

Oğlunun cenaze namazını kıldıran acılı baba Şükrü Özkan, "Değerli devlet büyüklerim, kıymetli cemaatim, Allah razı olsun sizlerden. Bu kederli günümüzde bizim yanımızda oldunuz. Dilin lal olduğu, kelimelerin bir şey ifade etmediği şu anda, 'Mallardan, ürünlerden, evlatlardan eksiltmek suretiyle sizi deneriz, sabredenlere müjdele' buyuruyor Rabbimiz. Bana düşen sabır. Sabredenlerden olmayı, Allah'tan gelen her şeye razı olmayı kabul ediyoruz" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Faruk Özkan'ın naaşı, mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında taşınarak köy mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Faruk Özkan, 3. Sayfa, Yaşam, Rize, AFAD, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tabutuna son kez sarıldı, babası namazını kıldırdı: AFAD personeline hüzünlü veda - Son Dakika

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