Afgan Madenci Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afgan Madenci Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Zonguldak'ta yanmış halde bulunan Afgan madenci Nourtani'nin davasında 3'ü tutuklu 6 sanık yargılanıyor.

18.09.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cesedi yanmış halde bulunan Afgan madenci davasına devam edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışırken ölen ve cesedi ormanda yanmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin davasında 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanması devam ediyor.

Geçen yıl 9 Kasım tarihinde Kırat Mahallesi'nde yaşanan olayda, ormanda yanmış bir ceset ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cesedin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Nourtani'nin ruhsatsız işletilen bir maden ocağında çalıştığını belirledi. Ailesinin de olaydan bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu olayda Nourtani'nin çalıştığı ocağın sahipleri Hakan K., Enver G. ve Ahmet A. tutuklanırken, diğer üç sanık adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık S.K. ise duruşmaya katılmadı. Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker özel bir üniversiteden alınan bilimsel mütalaanın davanın seyrini değiştirdiğini belirtti. Avukat Şeker, olayla ilgili önemli delillerin bulunmadığını, ölüm şeklinin açıklanamadığını belirterek sanıkların eylemlerini detaylandırdı. Şeker, Nourtani'nin yarı bilinçli bir halde bir araca bindirildiğini ve saatlerce araçla dolaştırdıktan sonra işçinin yakılarak öldürüldüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti, Nourtani'nin kesin ölüm sebebin için dosyayı yeniden Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Nourtani'nin kemik kırıkları, ölüm şekli ve yakılma sırasında canlı olup olmadığının belirlenmesi için detaylı bir rapor alınması istendi.

Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Hakan K., "Rahmetlinin ölümüyle alakam yok. Hayata döndürmek için elimden geleni yaptım. İlkyardım konusunda deneyimliyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları da suçlamaları reddetti. Mahkeme başkanı, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, özel bir üniversiteden alınan bilimsel mütalaadaki iddiaların incelenmesi ve olayın detaylarının netleştirilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 20 Aralık tarihine erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapıldığı sırada sanık yakınları ile aileye destek veren grup arasında tartışma yaşandı.

Afgan Madenci Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Maden, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afgan Madenci Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
18:05 İsrail’in telsizleri patlattığı Lübnan’dan gelen ilk görüntüler vahim İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:25:53. #1.12#
SON DAKİKA: Afgan Madenci Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement