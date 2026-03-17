Afganistan'da Hava Saldırısı: 400 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afganistan'da Hava Saldırısı: 400 Ölü

17.03.2026 06:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda can kaybı 400'e yükseldi, 250 yaralı var.

Afganistan'da uyuşturucu bağımlılığı tedavisine hizmet veren hastaneye düzenlenen hava saldırısında can kaybı 400'e ulaştı.

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat yaptığı yazılı açıklamada, "Akşam saat 21.00 sıralarında Pakistan askeri rejimi, Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ni hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda hastanenin büyük bölümleri tamamen yıkıldı" ifadelerine yer verilirken, ilk belirlemelere göre en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 250 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri yangını kontrol altına alırken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor. - KABİL

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Trafik Kazaları, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Kabil, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

05:12
Afganistan: Pakistan’ın Kabil’deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
04:26
Tel Aviv yönetiminden Lübnan’a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
Tel Aviv yönetiminden Lübnan'a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
23:10
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 06:38:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.