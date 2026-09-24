Afyonkarahisar Bayat\'ta kazada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı

Afyonkarahisar Bayat'ta kazada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi çıkışında otomobil ile kamyonet çarpıştı; aralarında sürücülerin de olduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bayat ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 HL 922 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 03 AFY 788 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada aralarında sürücülerinde bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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