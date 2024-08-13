Afyonkarahisar'da 13 kişi yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 13 kişi yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar\'da 13 kişi yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 13 kişi yakalanırken, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

13.08.2024 10:38
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Afyonkarahisar'da polis tarafından bir hafta boyunca gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı olan 13 kişi yakalanırken, denetimlerde ayrıca değişik tür ve miktarlarda da uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı. Denetimde hapis cezası ve ifadesi alınması yönelik aranma kaydı bulunan 13 kişi gözaltına alındı.

Son bir hafta içerisinde motosikletli polis timleri tarafından yapılan şok uygulamalarda ise bin 412 şahıs ve 405 aracın sorgusu yapıldı. Denetimlerde 33 araca 170 bin 711 TL idari para cezası kesilirken ayrıca yapılan uygulama ve kontrollerde 4 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 9 bıçak, 5,5 gr uyuşturucu madde, 2,5 gr uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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