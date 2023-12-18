 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı
18.12.2023 - 11:45,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da jandarma durdurduğu araçta ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalarken, olayla ilgili 1 kişide gözaltına alındı.

Olay, kent merkezine bağlı Susuz beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kente Ankara'dan düzensiz göçmen getirileceği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler A.D. (59) isimli şahsın kullandığı aracı takibe aldı. Ekipler aracı kent girişinde oluşturdukları uygulama noktasında gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra durdurdu. Araçtaki şahısların kimlik kontrollerini yapan ekipler şüphelilerin A.M., A.E., N.M., V.N. ve S.S., olduğunu belirlerken şahısların ayrıca Afganistan uyruklu olduklarını ve yurda kaçak yollardan girdiklerini tespit etti.

Olayın ardından A.D., isimli şahıs insan kaçakçılığı suçlaması ile gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Ankara, Susuz, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:45 Kuzey Kore, kıtalararası balistik füze fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement