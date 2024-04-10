Afyonkarahisar\'da Bir Kişi Eski Eşinin Kocası ve Annesini Pompalı Tüfekle Vurdu

Afyonkarahisar'da bir kişi evini bastığı eski eşinin kocası ve annesini pompalı tüfekle kaçtı.
Olay, Sinanpaşa ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır şoförü olduğu belirtilen Murat Ç., eski eşi Gülşen K.'nın evine giderek henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., pompalı tüfekle Gülşen K.'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S.'ye ateş etti. Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olay yerinden kaçan Murat Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
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Afyonkarahisar'da bir kişi, evini bastığı eski eşinin kocası ve annesini pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmaktadır. Kaçan şüpheli ise polis tarafından aranmaktadır.
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