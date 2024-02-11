Afyonkarahisar'da Jandarma Ekipleri Tarafından Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Jandarma Ekipleri Tarafından Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 837 araçta bulunan 912 kişinin kimlik sorgulamaları ve evrak kontrolleri yapıldı. Dron ile havadan yapılan gözlemle sürücülerin kural ihlali yapılıp yapmadığı kontrol edildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

11.02.2024 13:08
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Denetim, Bolvadin- Çay karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Denetime Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri katıldı. Denetimde durdurulan 837 araçta bulunan 912 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapılıp, evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmayan denetimde sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadığı ise dron ile havadan gözlemlendi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Jandarma Ekipleri Tarafından Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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