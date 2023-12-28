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Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı, 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da bir işçi servisi kontrolden çıkarak refüje girip devrildi. Kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Afyonkarahisar\'da işçi servisi kaza yaptı, 12 kişi yaralandı
28.12.2023 - 20:33,
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan işçi servisinin refüje girip devrildiği kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, kent merkezi Efeler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işletmeye ait işçileri taşıtan E.M. yönetimindeki 03 BA 284 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje girip ardından yan yattı. Kazada araçtaki 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu 8'nin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Kazada aracın devrildiği refüjdeki çok sayıda ağaç da zarar görürken, olay sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı, 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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