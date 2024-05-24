Afyonkarahisar\'da İtfaiye Ekipleri Kurumuş Çayda Mahsur Kalan 3 Sokak Köpeğini Kurtardı

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Afyonkarahisar'da 3 sokak köpeği düştükleri kurumuş çayda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. İlçeden geçen Gali Çayı'nda sokak köpeklerinin olduğu ve çıkamadıkları ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler kuruyan çay yatağında 4 köpeğin olduğunu belirledi. Ardından ekipler itfaiye merdiveni ile çay yatağına inerek köpekleri tek tek çıkardı. Köpekler sonrasında sokağa geri bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR