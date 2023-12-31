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Afyonkarahisar'da Kamyonetlere Arkadan Çarpan Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kamyonetlere Arkadan Çarpan Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar-İzmir karayolu 10. kilometresinde lastiği patlayan bir kamyonetin yol kenarında beklerken arkadan gelen bir başka kamyonetin çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da Kamyonetlere Arkadan Çarpan Kamyonet Kazası: 2 Yaralı
31.12.2023 - 13:41,  Güncelleme: 13:43
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Afyonkarahisar'da lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan gelen bir başka kamyonetin çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- İzmir karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.T., lastiği paylayan 34 HEP 691 plakalı kamyonetini yol kenarına park edip ardından tamirci çağırdı. Bu esnada arkadan gelen K.P., yönetimindeki 03 RK 044 plakalı bir başka kamyonet çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kazada sıkışarak araç içersinde sıkışan K.P.,'yi yaklaşık 20 dakika süren bir uğraş sonucu çıkardı. Kazada K.P., ile birlikte yaralanan diğer araç sürücüsü K.T., ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. K.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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İzmir, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kamyonetlere Arkadan Çarpan Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kamyonetlere Arkadan Çarpan Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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