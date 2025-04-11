Afyonkarahisar\'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden olurken, kar nedeniyle yolda kalan bazı araç sürücülerinin imdadına ise polis ekipleri yetişti.

Kentte kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de alarma geçti. Şehir bağlantı yollarında kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana gelirken. Kar nedeniyle yolda kalan bazı araç sürücülerinin imdadına ise trafik polisleri yetişti. Kazadan dolayı ya da arızalandığı için çalışmayan araçları bölgede görev yapan polis ekipleri itekleyerek güvenli bölgelere götürdü. Ekipler yolların açık kalması için yoğun uğraş verdi. - AFYONKARAHİSAR