Afyonkarahisar\'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahsı polis yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde 10 suç kaydı bulunan ve kasten yaralamam suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan G.Ç.'nin peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR