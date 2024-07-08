Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

08.07.2024 16:42
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B., yönetimindeki 06 BTJ 289 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte H.Y.L. ve Y.Ç., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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