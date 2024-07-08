Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B., yönetimindeki 06 BTJ 289 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte H.Y.L. ve Y.Ç., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR