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Afyonkarahisar'da Polis Tarafından Durdurulan Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Polis Tarafından Durdurulan Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada eroin ile birlikte değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda araçta bulunan M.E.K. isimli şahıs gözaltına alındı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar\'da Polis Tarafından Durdurulan Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
06.01.2024 - 09:47,
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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada eroin ile birlikte değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 10.52 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.E.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Polis Tarafından Durdurulan Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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