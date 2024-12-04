Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, kent merkezi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 Aralık'ta bir şantiyede birlikte alkol alan C.K. (34), K.Y. (33) ve A.Ü. (26) bir süre sonra tartıştı. Şantiyeden ayrılan C.K. ile K.Y, arkadaşları A.Ü'yü, Ertuğrul Mahallesi 1885 Sokak'taki evinin önünde darbetti. Sonrasında C.K. yanında getirdiği av tüfeğiyle A.Ü'ye ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği A.Ü. karnından, K.Y. ise dizinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay sonrası C.K. ile K.Y'yi hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR