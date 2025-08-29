Afyonkarahisar\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Konak Mahallesinde dün sabah saatlerinde, işe gitmek üzere evden çıkan mali müşavir İsmet Çelik, aracına bindiği esnada kimliği henüz belirsiz kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırgan olayın ardından yaya olarak kaçarken, bacaklarından vurulan Çelik ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla AFSÜ Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmet Çelik, bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

6 AY ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Diğer yandan İsmet Çelik'in, 6 ay önce de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ancak yara almadan kurtulduğu, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

