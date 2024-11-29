Afyonkarahisar'da Sisin Etkisi: Sürücülere Uyarı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Sisin Etkisi: Sürücülere Uyarı

Afyonkarahisar\'da Sisin Etkisi: Sürücülere Uyarı

Polis, sisli havada sürücülerin far ve sis farlarını kullanmalarını istedi, trafik güvenliği vurgulandı.

29.11.2024 12:39
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Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan yol kontrollerinde sis ve puslu havadan dolayı görüş mesafesinin azaldığı belirtilerek, sürücülerin gündüzleri far ve sis farlarını kullanmaları istendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, konunun kazaların önüne geçilmesi noktasında önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Ekiplerince yapılan güzergah kontrollerinde Afyonkarahisar ilimiz ve çevresinde yoğun sisli havalarda görme netliğinin azaldığı trafik güvenliğinin tehlikeyi düştüğü anlaşılmıştır. Sisli havalarda yolculuğa çıkmadan önce sis farlarınızı açın ve uzun farlarınızı kullanmayın. Takip mesafenizi artırın, kontrolsüz şerit değiştirmeyin,

önünüzde veya arkanızda araç varsa hızınızı artırmayın" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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