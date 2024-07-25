Afyonkarahisar'da Tır ile Dolmuş Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tır ile Dolmuş Çarpıştı: 9 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Tır ile Dolmuş Çarpıştı: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, tır ile dolmuş çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatılırken, tırın sahibine tonaj fazlası nedeniyle para cezası kesildi.

25.07.2024 21:23
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Afyonkarahisar'da tır ile dolmuşun çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Murat B. idaresindeki 03 BT 013 plakalı minibüs ile Sinan A'nın kullandığı 70 ABK 352 plakalı mermer yüklü tır, Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatılırken, mermer yüklü tırın sahibine, tonaj fazlası olması nedeniyle tıra Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne ait Denetim İstasyonu'nda 5 bin 880 lira para cezası kesildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Tır ile Dolmuş Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika

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