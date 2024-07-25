Afyonkarahisar\'da Tır ile Dolmuş Çarpıştı: 9 Yaralı

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Afyonkarahisar'da tır ile dolmuşun çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Murat B. idaresindeki 03 BT 013 plakalı minibüs ile Sinan A'nın kullandığı 70 ABK 352 plakalı mermer yüklü tır, Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatılırken, mermer yüklü tırın sahibine, tonaj fazlası olması nedeniyle tıra Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne ait Denetim İstasyonu'nda 5 bin 880 lira para cezası kesildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR