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Afyonkarahisar'da Torbacı Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Torbacı Operasyonu: 6 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Afyonkarahisar\'da Torbacı Operasyonu: 6 Gözaltı
19.12.2023 - 12:35,
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Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Operasyon, kent merkezi Dumlupınar mahallesinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen torbacı operasyonda M.G., Y.G., Y.G., A.İ.Ç., R.Ç. ve Ş.Y., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üst ve araç aramalarında ise 12,16 gram metamfetamin, 29 adet uyuşturucu hap, 5,64 gram kubar esrar, 2 parça sentetik kannabinoid maddesi ve 1 tabanca ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şahıslardan Ş.Y., hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak diğer şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dumlupınar, Operasyon, Polisiye, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Torbacı Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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