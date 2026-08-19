Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çay ilçesine bağlı Maltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö., idaresindeki 42 EAP 14 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.N., yönetimindeki 33 AYA 39 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler otomobil sürücüsü İ.Ö., olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından şahsın cansız bedeni araçtan çıkarılarak Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.